WM-Sprints in Östersund: Rees und Horchler müssen zuschauen

Östersund (SID) - Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (Schauinsland) müssen bei den Sprints der Biathlon-WM in Östersund zuschauen. Bundestrainer Mark Kirchner gab am Donnerstag die Aufgebote für die zwei ersten Einzelrennen bekannt und teilte mit, dass das Duo nicht nominiert worden war.

Karolin Horchler muss bei den Sprints zuschauen © SID

Dass Horchler im Rennen der Frauen über 7,5 km am Freitag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) fehlen wird, ist keine Überraschung. Die 29-Jährige war im bisherigen Saisonverlauf nur einmal unter die Top Ten gekommen. Der Verzicht auf Rees im Rennen der Männer über 10 km am Samstag (16.30 Uhr) allerdings war weniger zu erwarten, er hatte bei der WM-Generalprobe in Soldier Hollow/USA im Sprint den dritten Platz belegt.

Deutschland darf aufgrund der Olympiasiege im vergangenen Jahr von Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) fünf Athleten in die Rennen schicken. Eigentlich stehen dem DSV vier Startplätze zur Verfügung, die Olympiasieger genießen aber ein persönliches Startrecht. Die deutschen Starter in den Sprintrennen:

Laura Dahlmeier (Partenkirchen), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), Vanessa Hinz (Schliersee), Franziska Preuß (Haag), Benedikt Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Erik Lesser (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld)