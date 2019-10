WM-Teamfinale verpasst: Deutsche Turnerinnen lösen Olympiatickets

Stuttgart (SID) - Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart ihre Olympiatickets gelöst. Nach der Ausscheidungsrunde nimmt das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) Rang neun ein, an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzte sich Titelverteidiger USA vor China und Russland.

Das Team von Ulla Koch liegt nur noch auf Rang sechs © SID

Für das WM-Teamfinale der besten acht Riegen am Dienstag reichte diese Platzierung nicht, dennoch war Cheftrainerin Ulla Koch nicht unzufrieden: "Wir sind in Tokio dabei und sind darüber sehr froh. Uns sind wirklich Steine vom Herzen gefallen."

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart steht im Mehrkampf-Finale und erreichte auch die Medaillenentscheidung am Stufenbarren. Auch die Kölnerin Sarah Voss kam im Mehrkampf in die Schlussrunde, zusätzlich qualifizierte sich die 19-Jährige für den Endkampf am Schwebebalken.