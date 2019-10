WM-Teamfinale wohl verpasst: Deutsche Turnerinnen lösen Olympiatickets

Stuttgart (SID) - Die deutschen Kunstturnerinnen haben bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart ihre Olympiatickets gelöst. Nach zehn von zwölf Ausscheidungsrunden nimmt das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) Rang acht ein und ist damit nicht mehr vom zwölften Platz zu verdrängen, der für die Qualifikation ausreicht.

Das Team von Ulla Koch liegt nur noch auf Rang sechs © SID

Für das WM-Teamfinale der besten acht Riegen am Dienstag wird es aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Olympiasieger und Titelverteidiger USA geht mit Rekord-Weltmeisterin Simone Biles erst am Abend im letzten Durchgang an die Geräte und dürfte an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen.