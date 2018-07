WM-Trikottausch: Hummels erwirbt sich großen Respekt in Südkorea

München (SID) - Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat sich mit einer noblen Geste nach dem historischen deutschen WM-Aus großen Respekt in Südkorea erworben. Ein Bericht des koreanischen Abwehrspielers Kim Young-Gwon über seinen Trikottausch mit Hummels nach dem 2:0 gegen die DFB-Elf in Kasan erwärmt in dem asiatischen Land die Herzen der Fans.

Mats Hummels (r.) im WM-Spiel gegen Südkorea © SID

Kim (28) hat Hummels Medienberichten zufolge nach dem Schlusspfiff um dessen Dress gebeten. Hummels (29) aber habe ihn gebeten, erst im Spielertunnel zu tauschen. Dann verlor Kim den Bayern-Profi aus den Augen, weil er mit seinen Kollegen und den Fans den Sieg feierte. Als er später an der koreanischen Kabine erschien, wartete dort bereits Hummels zum Trikottausch.