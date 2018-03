WM: Zweiter Sieg für deutsche Curlerinnen

North Bay (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der WM im kanadischen North Bay ihre Niederlagenserie gestoppt. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) gewann gegen Tschechien nach Extra-End mit 3:2 und feierte damit den erst zweiten Sieg im neunten Spiel. Vorausgegangen war ein 2:6 gegen Russland.

Deutsche Curlerinnen verlieren gegen Russland © SID

Das Team verließ damit den letzten Tabellenplatz und liegt nun vor Italien. Deutschland, das sich nicht für die Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert hatte, hat mit Blick auf die Sportförderungen Rang acht als WM-Ziel ausgegeben. Dieser ist mit einem Endspurt nun theoretisch noch zu erreichen.

Im neuen Turnier-Modus gehen 13 Nationen an den Start und damit eine mehr als bislang. Sechs Mannschaften ziehen in die Play-offs (24./25. März) ein, Titelverteidiger ist Gastgeber Kanada, der derzeit ungeschlagenen an der Tabellenspitze steht.