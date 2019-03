WM in Saitama: Paarläufer Hase/Seegert nach Kurzprogramm Zehnte

Saitama (SID) - Die Berliner Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert sind mit einer persönlichen Bestleistung in die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama gestartet. Mit der Rekordpunktzahl von 64,28 Zählern nehmen die deutschen Meister aus Berlin nach dem Kurzprogramm den zehnten Platz ein. Als 16. gehen Annika Hocke und Ruben Blommaert (ebenfalls Berlin) in die Kür-Entscheidung am Donnerstag (02.30 Uhr MEZ).

Hase (l.) und Seegert (r.) bei der Eiskunstlauf-WM © SID

An die Spitze setzten sich die letztjährigen Europameister Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow. Dem Duo aus Russland am nächsten kamen die beiden chinesischen Paare Sui Wenjing und Han Cong sowie Peng Cheng und Jin Yang. Keine Titelchance mehr haben die aktuellen europäischen Titelträger Vanessa James und Morgan Cipres aus Frankreich auf Rang sieben.

Eine noch bessere Platzierung der EM-Sechsten Hase/Seegert verhinderte eine unsaubere Landung der 19-Jährigen beim dreifachen Toe-Loop. "In diesem Moment hat mich wohl der Jetlag getroffen, schon am Morgen beim Abschlusstraining habe ich das gespürt", sagte Hase.

Weniger glücklich war Teamkollegin Hocke, die beim gleichen Sprung stürzte und die Landung des dreifachen Wurf-Rittbergers mit dem zweiten Fuß absichern musste. "Aber wir wollen mit einer besseren Kür auf jeden Fall den zweiten deutschen Startplatz verteidigen", sagte Hockes Partner Blommaert. Beide Paare müssen dafür mindestens die gemeinsame Platzziffer 28 erreichen.