WM in Seefeld: Wellinger, Rydzek und Frenzel führen DSV-Aufgebot an

Planegg (SID) - Der Deutsche Skiverband (DSV) setzt bei der WM in Seefeld/Österreich auf bewährte Kräfte. Bei den Skispringern bilden Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen) und Markus Eisenbichler (Siegsdorf) das Männer-Team im Aufgebot, das der DSV zwei Tage vor WM-Beginn verkündete. Pro Wettbewerb dürfen vier Athleten gemeldet werden.

Andreas Wellinger führt DSV-Aufgebot bei WM an © SID

Damit setzt der DSV auf dasselbe Quintett wie bei den Olympischen Winterspielen im Vorjahr in Pyeongchang. Der frühere Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) fand nach zwei Kreuzbandrissen nicht rechtzeitig zurück zu alter Form und fehlte auch bei der Generalprobe am vergangenen Wochenende in Willingen.

Bei den Frauen führt die dreimalige Saisonsiegerin Katharina Althaus aus Oberstdorf das Aufgebot an. Die Zweitplatzierte im Gesamtweltcup bildet mit Sotschi-Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Carina Vogt, Anna Rupprecht (beide Degenfeld), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Ramona Straub (Langenordnach) das Team. In Österreich feiert der Teamwettbewerb der Frauen (26. Februar, 16.15 Uhr) seine Premiere auf der WM-Bühne.

Auch im Kader der Nordischen Kombination gibt es keine Überraschungen. Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf), der bei den vergangenen Weltmeisterschaften in Lahti 2017 viermal Gold gewonnen hatte, führt das Aufgebot an. Auch der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel (Geyer) ist mit dabei. In der laufenden Saison wartet der einstige Dominator aber noch auf seinen ersten Sieg.

Komplettiert wird der Kader der Kombinierer von den Team-Olympiasiegern Fabian Rießle (Breitnau) und Vinzenz Geiger (Oberstdorf) sowie Manuel Faißt (Baiersbronn) und Terence Weber (Geyer). Durch Rydzeks Erfolge in Lahti darf der DSV in der Kombination fünf Athleten in den Einzelwettbewerben an den Start schicken.

Im Langlauf ruhen die größten Hoffnungen auf Sprinterin Sandra Ringwald (Schonach), die beim Weltcup in Cogne/Italien am vergangenen Wochenende auf Platz zwei gelaufen war. Die weiteren deutschen Läufer haben kaum realistische Medaillenchancen.

Das deutsche Aufgebot für die Nordische Ski-WM in Seefeld (20. Februar bis 3. März):

Skispringen:

Männer: Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Frauen: Katharina Althaus (Oberstdorf), Anna Rupprecht (Degenfeld), Juliane Seyfarth (Ruhla), Ramona Straub (Langenordnach), Carina Vogt (Degenfeld)

Nordische Kombination:

Manuel Faißt (Baiersbronn), Eric Frenzel (Geyer), Vinzenz Geiger (Oberstdorf), Fabian Rießle (Breitnau), Johannes Rydzek (Oberstdorf), Terence Weber (Geyer)

Skilanglauf:

Männer: Lucas Bögl (Gaißach), Janosch Brugger (Schluchsee), Jonas Dobler (Traunstein), Sebastian Eisenlauer (Sonthofen), Andreas Katz (Baiersbronn), Florian Notz (Böhringen)

Frauen: Victoria Carl (Zella-Mehlis), Pia Fink (Bremelau), Laura Gimmler (Oberstdorf), Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Sofie Krehl (Oberstdorf), Sandra Ringwald (Schonach)