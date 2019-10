WM in Stuttgart: Deutsche Turnerinnen nur noch Sechste

Stuttgart (SID) - Die deutschen Kunstturnerinnen sind bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart im Qualifikationswettkampf vom vierten auf den sechsten Platz zurückgefallen. Die Riegen aus Großbritannien und Italien zogen am Samstagvormittag knapp an den WM-Gastgeberinnen vorbei. Das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) war bereits am Freitag an die Geräte gegangen.

Das Team von Ulla Koch liegt nur noch auf Rang sechs © SID

Damit dürfte es für die Mannschaft von Cheftrainerin Ulla Koch mit dem Erreichen des WM-Teamfinals der besten Acht eng werden, denn starke Rivalen wie die USA, Russland und Japan starten erst im weiteren Verlauf des Tages. Weitgehend ungefährdet hingegen erscheint die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio, dafür reicht Rang zwölf.