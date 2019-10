WM in Stuttgart: Kunstturner buchen Teamticket für Olympia

Stuttgart (SID) - Die deutschen Kunstturner haben sich bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart wie zuvor schon die Frauen als Team für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Dem Quintett des Deutschen Turner-Bundes reichte dafür in der WM-Vorrunde ein zwölfter Platz. Das Teamfinale der besten acht Mannschaften wurde jedoch verfehlt.

Andreas Toba kämpft im Mehrkampf um eine Medaille © SID

Im Mehrkampf erreichte der deutsche Meister Andreas Toba aus Hannover die Medaillenentscheidung. Der Unterhachinger Lukas Dauser steht im Endkampf am Barren, am Ringe-Finale darf Nick Klessing aus Halle teilnehmen.