WM in Stuttgart: Rang acht für Lukas Dauser am Barren

Stuttgart (SID) - Lukas Dauser aus Unterhaching hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart am Barren nach einem Sturz den achten Platz belegt. Der Sieg ging an Joe Fraser aus Großbritannien vor dem Türken Ahmet Onder und Kazuma Kaya aus Japan.

Trotz Sturz belegt Dauser noch den achten Platz © SID

"Die Anspannung war bei dieser Heim-WM so groß wie noch nie in meinem Sportlerleben. Ich hätte mir natürlich ein ganz anderes Ende gewünscht", sagte der 26-Jährige. Dauser hatte in der Qualifikation die höchste Note geturnt.