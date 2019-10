WM in Stuttgart: Rang acht für Nick Klessing an den Ringen

Stuttgart (SID) - Nick Klessing aus Halle hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart an den Ringen den achten Platz belegt. Der Sieg ging an den Türken Ibrahim Colak vor Marco Lodadio aus Italien und dem Franzosen Samir Ait Said.

Wurde an den Ringen Achter bei der WM: Nick Klessing © SID

"Meine Übung war nicht ganz so gut wie in der Qualifikation. Aber überhaupt im Finale zu stehen, war schon ein Mega-Erfolg", sagte der 21-Jährige. Mit Blick auf die olympische Saison will der Bundespolizei-Anwärter "vor allem noch an Kraft zulegen".