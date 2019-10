WM in Stuttgart: Rang sieben für Sarah Voss am Schwebebalken

Stuttgart (SID) - Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart am Schwebebalken den siebten Platz belegt. Der Sieg ging an Rekord-Weltmeisterin Simone Biles aus den USA vor den beiden Chinesinnen Liu Tingting und Li Shijia.

Sarah Voss erreicht bei der WM in Stuttgart Platz sieben © SID

Mit ihrem Sieg hat Mehrkampf-Olympiasiegerin Biles ihre 24. WM-Medaille gewonnen und damit die 23 Jahre alte Bestmarke von Witali Scherbo übertrumpft. Der Weißrusse hatte zwischen 1991 und 1996 bei Welttitelkämpfen 23 Medaillen gesammelt.

"Ich bin ja noch ein No-Name bei Weltmeisterschaften. Deshalb habe ich mich schon gefreut, nicht vom Balken gefallen zu sein. Die ganze WM ist für mich nur positiv gelaufen", sagte die 19-Jährige Voss nach dem Wettkampf.