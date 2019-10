WM in Stuttgart: Toba, Herder und Rida turnen Mehrkampf

Stuttgart (SID) - Der deutsche Mehrkampf-Meister Andreas Toba aus Hannover sowie Philipp Herder und WM-Neuling Karim Rida (beide Berlin) werden bei den am Freitag beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart im Mannschafts-Wettbewerb einen kompletten Mehrkampf bestreiten. Diese Entscheidung traf Cheftrainer Andreas Hirsch nach dem Podiumstraining in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Toba bestreitet in Stuttgart kompletten Mehrkampf © SID

Jeweils an drei Geräten werden der deutsche Ringe-Meister Nick Klessing aus Halle/Saale sowie der Unterhachinger Lukas Dauser zum Einsatz kommen. Für das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) beginnt der Teamwettkampf am Sonntag (19.30 Uhr/SWR Livestream). Die WM-Gastgeber müssen am Ende mindestens den zwölften Platz belegen, um sich als Riege für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.