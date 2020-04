WNBA-Draft: Ausnahmetalent Sabally könnte in Nowitzki-Stadt Dallas landen

Eugene (SID) - Ausnahmetalent Satou Sabally könnte künftig auf den Spuren von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wandeln. Etliche US-amerikanische Medien rechnen in ihren Prognosen für den Draft der Eliteliga WNBA am Freitag (Ortszeit) damit, dass die 21 Jahre alte Berlinerin an zweiter Stelle von den Dallas Wings ausgewählt wird. Dazu zählen auch die TV-Sender ESPN und CBS.

Sabally gilt als eines der größten Talente im Draft © SID

Nowitzki habe "Dallas auf die Karte gebracht", sagte Sabally dem SID: "Wenn ich das für den Frauenbereich machen könnte, wäre das super." Vergleiche mit dem Idol empfindet sie als Ehre. "Ich finde das völlig okay und es nervt mich überhaupt nicht", sagte die Flügelspielerin, für die auch Teams in Indiana und Atlanta in Frage kommen. Mit dem ersten Pick wird New York Liberty den Prognosen zufolge Saballys bisherige Teamkollegin Sabrina Ionescu auswählen.

Beide konnten sich mit starken Leistungen im Trikot des Collegeteams Oregon Ducks als Topkandidaten für den Draft empfehlen, der aufgrund der Coronakrise virtuell durchgeführt wird.

Nowitzki hatte im vergangenen Jahr nach 21 NBA-Spielzeiten im Trikot der Dallas Mavericks seine Karriere beendet. 2011 führte er die Mavs zur ersten Meisterschaft.