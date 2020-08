WNBA-Profi Sabally hat ihr College-Diplom: "Ich bin raus"

Köln (SID) - Satou Sabally ist nun auch ganz offiziell mit dem College fertig. "Ich bin raus", schrieb die deutsche Basketball-Nationalspielerin von den Dallas Wings aus der US-Profiliga WNBA bei Instagram, auf dem dazugehörigen Foto hielt die 22-Jährige ihr Diplom in die Höhe und trug ganz traditionell Umhang, Schal sowie Hut in den Uni-Farben (Grün und Gelb).

Volle Konzentration auf Basketball: Satou Sabally © SID

Sabally hat ihren Abschluss in Sozialwissenschaften an der University of Oregon in Eugene gemacht. Seit dieser Saison spielt sie für die Wings. Am Freitag (Ortszeit) kam die Centerspielerin nicht zum Einsatz, Dallas unterlag Seattle Storm 65:83. Die Texanerinnen sind in der Tabelle mit nur drei Siegen aus zehn Spielen Zehnte unter zwölf Teams.