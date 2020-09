WNBA: Sabally verpasst Play-offs mit Dallas

Köln (SID) - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den Dallas Wings den Einzug in die Play-offs verpasst. Die Texanerinnen gewannen zwar 82:79 gegen New York Liberty, die benötigte Schützenhilfe der Atlanta Dream blieb jedoch aus. Atlanta unterlag den Washington Mystics 78:85, dadurch zog Washington an den Wings vorbei auf den letzten Play-off-Platz.

Satou Sabally spielte bislang für die Oregon Ducks © SID

Sabally musste aufgrund einer Gehirnerschütterung aussetzen. Die hatte sich die 22-Jährige im Spiel gegen Seattle Storm Donnerstagnacht (MESZ) bei einem Zusammenprall zugezogen.

Da die Wings den direkten Vergleich mit Washington für sich entschieden hatten, wäre Dallas im Falle einer Niederlage des US-Hauptstadtklubs für die Play-offs qualifiziert gewesen. Die Wings beenden die reguläre Saison mit einer Bilanz von acht Siegen und 14 Niederlagen auf Rang neun.

Nationalmannschaftskollegin Marie Gülich steht hingegen mit den Los Angeles Sparks in den Play-offs. Die 26-Jährige trifft mit den drittplatzierten Sparks im Viertelfinale auf den Sieger der Achtelfinalpartie Chicago Sky (6.) gegen Connecticut Sun (7.).