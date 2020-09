WNBA: Wings wahren ohne Sabally Play-off-Chance

Köln (SID) - Ohne Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally haben die Dallas Wings die Chance auf den Einzug in die Play-offs der US-Profiliga WNBA gewahrt. Gegen New York Liberty gewannen die Wings am letzten Spieltag der regulären Saison 82:79 und müssen jetzt auf eine Niederlage der Washington Mystics hoffen. Sabally musste aufgrund einer Gehirnerschütterung aussetzen, die sie sich im Spiel gegen Seattle Storm Donnerstagnacht (MESZ) bei einem Zusammenprall zugezogen hatte.

Satou Sabally spielte bislang für die Oregon Ducks © SID

Da die Wings den direkten Vergleich mit Washington für sich entschieden haben, wäre Dallas im Falle einer Niederlage des US-Hauptstadtklubs für die Play-offs qualifiziert. Washington trifft am Sonntagabend (MESZ) auf Atlanta Dream. Die Wings beenden die reguläre Saison mit einer Bilanz von acht Siegen und 14 Niederlagen.