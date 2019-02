WTA-Turnier in Budapest: Petkovic im Eiltempo ins Achtelfinale

Budapest (SID) - Fed-Cup-Spielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Budapest im Eiltempo ins Achtelfinale eingezogen. Die Darmstädterin setzte sich nach 59 Minuten mit 6:1, 6:0 gegen die Rumänin Ana Bogdan durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf Anastassija Potapowa (Russland) oder die Britin Heather Watson.

Andrea Petkovic gewinnt nächstes deutsches Duell © SID

Neben der 31-jährigen Petkovic sind aus deutscher Sicht Mona Barthel (Neumünster/28) und Tamara Korpatsch (Hamburg/23) in der ungarischen Hauptstadt vertreten. Barthel trifft in der ersten Runde auf Irina-Camelia Begu (Rumänien), Korpatsch bekommt es mit der an Nummmer vier gesetzten Aleksandra Krunic (Serbien) zu tun.