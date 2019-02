WTA-Turnier in Doha ohne Australian-Open-Siegerin Osaka

Doha (SID) - Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan hat ihre Teilnahme beim WTA-Turnier in Doha (11. bis 16. Februar) abgesagt. Wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben, hat die Nummer eins der Welt mit erneuten Rückenproblemen zu kämpfen. "Es tut mir leid, dass ich meine Teilnahme absagen muss. Ich habe mich darauf gefreut, meine Fans dort zu sehen", wird Osaka in einem Statement zitiert.

Naomi Osaka geht in Doha nicht an den Start © SID

Die 21-Jährige, die in Melbourne Ende Januar mit ihrem Finalsieg über die Tschechin Petra Kvitova ihren zweiten Grand-Slam-Titel gewann, hatte bereits im vergangenen Oktober wegen ähnlicher Beschwerden nicht am WTA-Turnier in Hongkong teilnehmen können. Simona Halep wird sie in Doha als topgesetzte Spielerin ersetzen. Osaka hatte die Rumänin durch ihren Triumph in Australien an der Spitze der Weltrangliste abgelöst.