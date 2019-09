WTA-Turnier in Hongkong wegen Massenprotesten abgesagt

Hongkong (SID) - Das für Oktober geplante WTA-Turnier in Hongkong ist wegen der anhaltenden Massenproteste in der Stadt abgesagt worden. Die Organisatoren des Tennisturniers begründeten die Entscheidung am Freitag mit der "aktuellen Situation". Seit Monaten demonstrieren bis zur einer Million Menschen gegen die politische Einflussnahme Chinas, dabei kam es auch zu Gewalt.

Die Proteste dauern seit mehr als drei Monaten an © SID

"Mit Blick auf die aktuelle Situation verkünden der Tennisverband von Hongkong und die WTA die Absage der 2019 Hong Kong Tennis Open", hieß es in einer Mitteilung. Nach "ausgiebigen Gesprächen" sei der Entschluss getroffen worden, dass eine "angemessene Durchführung" des Turniers zu seinem späteren Zeitpunkt eher gewährleistet sei.

Das Turnier, das vom 5. bis 13. Oktober stattfinden sollte, wird traditionell im Victoria Park ausgetragen, einem der zentralen Versammlungsorte der Demonstranten. 2014 hatte dort Sabine Lisicki ihren bislang letzten Einzel-Titel geholt, ein Jahr später zog Angelique Kerber in das Finale ein.