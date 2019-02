Wachsmuth wird neuer FSV Zwickau Sportdirektor

Zwickau (SID) - Der langjährige Kapitän Toni Wachsmuth vom Drittligisten FSV Zwickau beendet im Sommer seine Karriere als Fußball-Profi und übernimmt stattdessen das Amt des Sportdirektors. Das teilte der Verein am Dienstag mit. "Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die Aufgabe, weil ich den Verein, so wie er ist, richtig cool finde", sagte der 32-Jährige.

Zwickau-Kapitän Toni Wachsmuth bleibt als Sportdirektor © SID

In der laufenden Saison bestritt der Innenverteidiger bislang 22 von 24 Liga-Spielen für den FSV. Als Sportdirektor tritt Wachsmuth die Nachfolge von David Wagner an, der die Position zehn Jahre lang bekleidete. Während seiner Amtszeit stieg der FSV von der Oberliga bis in die 3. Liga auf. "Ich durfte mit dem FSV zehn ganz tolle Jahre erleben für die ich sehr dankbar bin", sagte Wagner.