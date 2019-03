Wacker Innsbruck entlässt Trainer Daxbacher

Innsbruck (SID) - Wacker Innsbruck will in der österreichischen Fußball-Bundesliga mit einem neuen Trainer die Wende im Abstiegskampf einleiten. Die Tiroler entließen am Dienstag Karl Daxbacher und zogen als Ersatz ihren ehemaligen Meisterspieler Thomas Grumser von der zweiten Mannschaft hoch.

Daxbacher ist nicht mehr länger Trainer von Innsbruck © SID

Innsbruck liegt nach 20 von 22 Spieltagen auf dem drittletzten Platz der 12er-Liga und wird in der Abstiegsrunde antreten müssen.