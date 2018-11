Wadenprobleme: VfB-Profi Badstuber legt Trainingspause ein

Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss einstweilen auf Abwehrspieler Holger Badstuber verzichten. Der 29-Jährige kann wegen eines muskulären Problems in der Wade "in den kommenden Tagen" nicht am Training teilnehmen. Das teilten die Schwaben am Dienstag mit.

Badstuber plagen muskuläre Probleme © SID

Demnach soll Badstuber am 26. November wieder einsteigen - das Bundesligaspiel drei Tage zuvor bei Bayer Leverkusen verpasst er damit. Die Beschwerden seien am vergangenen Donnerstag aufgetreten und hätten auch einen Einsatz beim 1. FC Nürnberg am Wochenende (2:0) verhindert.

Badstuber werde sich "auf eigenen Wunsch" in München behandeln lassen, hieß es in der Mitteilung weiter. Damit solle "eine bestmögliche individuelle Therapie und ein optimaler Heilungsverlauf" ermöglicht werden.