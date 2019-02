Während Liga-Premiere: Einbruch in Boatengs Haus in Barcelona

Barcelona (SID) - Die Freude von Winter-Neuzugang Kevin-Prince Boateng über seine Liga-Premiere im Dress des spanischen Fußballmeisters FC Barcelona währte nicht lange. Während der frühere Bundesliga-Profi am 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Real Valladolid über 60 Minuten beteiligt war, nutzten Diebe seine Abwesenheit und brachen in das Haus Boatengs im Nobel-Viertel Sarria ein.

In Kevin-Prince Boatengs Anwesen wurde eingebrochen © SID

Die Beute war mehr als beträchtlich. Laut Medienberichten wurden Schmuck im Wert von 300.000 Euro sowie eine unbekannte Bargeldsumme gestohlen. Der 31-Jährige ist Halbbruder des 2014er-Weltmeisters Jerome Boateng von Bayern München.

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) beim früheren französischen Serienmeister Olympique Lyon erzielte Superstar Lionel Messi (43.) per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer für Barca. Den zweiten zugesprochenen Foulelfmeter verschoss der Barca-Kapitän kurz vor dem Schlusspfiff. Boateng wurde nach einer Stunde durch Torjäger Luis Suarez ersetzt.