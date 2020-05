Wagner: Revierderby wird "wie ein Testspiel"

Köln (SID) - Nicht nur die fehlende Unterstützung der Zuschauer lassen den Reiz des Revierderbys bei Borussia Dortmund für Trainer David Wagner von Fußball-Bundesligist Schalke 04 schwinden. Auf die Frage, ob der Neustart mit dem Auftakt in eine neue Spielzeit vergleichbar wäre, sagte Wagner: "Es ist für mich nicht wie der erste Spieltag einer neuen Saison, sondern wie das erste Testspiel in einer Vorbereitung."

Wagner vergleicht Geister-Derby mit Vorbereitungsspiel © SID

Damit spielt der 48-Jährige auf die fehlenden Kenntnisse über den Leistungsstand seiner Mannschaft vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund an: "Du hast eine Woche Training und spielst das erste Spiel. Da weißt du überhaupt nicht, was passiert. In der Regel sieht das erste Spiel nach einer längeren Pause in der Vorbereitung nicht so prickelnd aus." Diese Unsicherheit empfindet er in der derzeitigen Situation allerdings als "interessant und spannend".

Personell muss Schalke weiter auf seinen Kapitän Omar Mascarell sowie dessen Stellvertreter Benjamin Stambouli verzichten. Als Interimsspielführer für das Derby steht dagegen der wiedergenesene Daniel Caligiuri zur Verfügung. Innenverteidiger Ozan Kabak wird den Königsblauen ebenfalls fehlen, auch wenn er seit einer Woche wieder mit dem Team trainiert. Wagner sei "guter Dinge, dass er in der Woche drauf im Heimspiel gegen Augsburg einsatzfähig sein wird."