Wagner feiert gelungenen Einstand im Lakers-Trikot

Los Angeles (SID) - Deutschlands Basketball-Hoffnung Moritz Wagner hat in seinem ersten Einsatz für die Los Angeles Lakers in der Summer League der NBA ein überragendes Spiel hingelegt. Der 21-Jährige war mit 23 Punkten Topscorer seines Teams. Trotzdem mussten sich die Lakers einen Tag nach der Verpflichtung von Superstar LeBron James vor über 12.000 Zuschauern den Kings in Sacramento mit 93:98 geschlagen geben.

Moritz Wagner legt überragendes Spiel für Lakers hin © SID

Wagner, der beim Draft in der ersten Runde ausgewählt worden war, stand in der Starting Five. Insgesamt kam er rund 27 Minuten zum Einsatz. Lediglich bei seiner Trefferquote gab es noch Luft nach oben, der Center verwandelte sechs von 18 Würfen aus dem Feld. Bei den Freiwürfen brachte Wagner neun von zehn Bällen im Korb unter.