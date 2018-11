Wagner holt mit Huddersfield ersten Saisonsieg

Huddersfield (SID) - Der deutsche Teammanager David Wagner hat mit dem englischen Fußball-Erstligisten Huddersfield Town den lange ersehnten ersten Saisonsieg gefeiert. Gegen den FC Fulham mit dem früheren Weltmeister Andre Schürrle gewann Huddersfield dank eines Eigentores von Timothy Fosu-Mensah (29.) mit 1:0 (1:0). Der ehemalige Dortmunder Chris Löwe hatte die Führung mit einer Flanke eingeleitet.

Huddersfield holt gegen Fulham den ersten Saisonsieg © SID

In der Tabelle zog Huddersfield mit sechs Punkten an Fulham vorbei auf Rang 16. Die Londoner sind nach der Niederlage mit fünf Zählern Tabellenletzter hinter Cardiff City (5).

659 Minuten hatten die Fans der Terrier auf ein Tor vor heimischer Kulisse warten müssen, ehe Fosu-Mensah den Ball unfreiwillig ins eigene Tor köpfte. Am Samstag (16.00 Uhr/DAZN) hat Huddersfield erneut ein Heimspiel in der Premier League. Gegner ist West Ham United. Fulham spielt am Sonntag (13.00 Uhr/DAZN) beim FC Liverpool.