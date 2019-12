Wagner und Steinforth: Doppelspitze bei DSM-Geschäftsführung

Köln (SID) - Claudia Wagner und Alexander Steinforth werden künftig als Doppelspitze die Geschäftsführung der Deutschen Sport Marketing (DSM) bilden. Die DSM ist die Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

Wagner (l.) und Steinforth (r.) sind die nue DSM-Spize © SID

Der 34 Jahre alte Diplomjurist Steinforth rückt zum 1. Februar 2020 neu in das Führungsgremium auf. Bereits Mitte 2018 hatte sich das Gremium darauf verständigt, das Modell einer Doppelspitze mit direkter Verantwortung für die beiden Kernbereiche, "Medien/Kommunikation/Events" auf der einen sowie "Partnermanagement/Sales" auf der anderen Seite als zentrale Säulen der Agentur umzusetzen.

Seitdem wurden beide Bereiche interimsmäßig von Wagner verantwortet und weiterentwickelt. Während Wagner sich künftig wieder stärker auf die Themen rund um die Aktivierung fokussieren wird, übernimmt Steinforth planmäßig die Aufgaben in Vermarktung und Vertrieb.

In Claudia Wagner kann die DSM weiterhin auf eine Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen zählen. Nach ihrem Einstieg bei der DSM im Jahr 2012 fungierte Wagner zunächst als "Head of Media & Communication", bevor sie Anfang 2018 als Prokuristin in die Geschäftsleitung berufen wurde.

Steinforth war in den vergangenen sechs Jahren unter anderem für die Fußballklubs Manchester United und Fortuna Düsseldorf tätig gewesen. Weitere Stationen in seiner Vita markieren zudem Engagements bei der Boston Consulting Group, bei Rocket Internet und beim ProSiebenSat1-Konzern.