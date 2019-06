Waldschmidt trifft bei U21-Test dreifach

Natz-Schabs (SID) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich in einem lockeren Test für die EM in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni) warmgeschossen. Zehn Tage vor dem Auftaktspiel gegen Dänemark gewann das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gegen eine Südtirol-Auswahl mit 12:0. Die Begegnung im Rahmen des Trainingslagers in Natz-Schabs wurde über 3x30 Minuten ausgetragen.

Luca Waldschmidt erzielt im Testspiel einen Dreierpack © SID

Vor 800 Zuschauern war Luca Waldschmidt vom SC Freiburg mit drei Toren (10., 13., 30.) bester Schütze. Doppelt traf Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund (2., 34.). Für die weiteren Tore sorgten Marco Richter vom FC Augsburg (11.), Schalkes Suat Serdar (25.), Lukas Nmecha von Preston North End (49.), Johannes Eggestein (Werder Bremen/50.), Gladbachs Florian Neuhaus (56.), Hoffenheims Nadiem Amiri (63./Foulelfmeter) und Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg (70.).

Das spielerisch und körperlich klar überlegene DFB-Team war gegen die Amateure vor allem in der Defensive kaum gefordert. Vor der eindrucksvollen Bergkulisse sammelte die Mannschaft aber viele Sympathien, warf vor dem Anpfiff Bälle ins Publikum und stand nach Spielende für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Südtirol bestreitet die U21 am Montag ein Trainingsspiel gegen Polen. Vier Tage später reist der Titelverteidiger nach Italien, wo in den Gruppenspielen Dänemark (17.6.), Serbien (20.6.) und Österreich (23.6.) warten.