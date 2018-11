Walkenhorst-Drillinge daheim - Trainingsstart am Dienstag

Hamburg (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst ist seit Dienstag wieder zu Hause mit ihrer Familie vereint. Die 27-Jährige durfte ihre Ehefrau Maria sowie die Drillinge Emma, Mo und Pepe laut Bild-Zeitung aus der Hamburger Asklepios-Klinik abholen. Am kommenden Dienstag steigt Walkenhorst nach einer kurzen Pause wieder ins Training ein.

Walkenhorst steigt kommende Woche ins Training ein © SID

Schon während des Krankenhausaufenthaltes ihrer Familie hatte Walkenhorst einige Einheiten absolviert. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Laura Ludwig, die im Juni ihren Sohn Teo Johnston zur Welt brachte, bereitet sich Walkenhorst auf ihr Comeback vor. Zuletzt nannte das Erfolgsduo das Major-Turnier in Fort Lauderdale im Februar 2019 als möglichen Termin für die Rückkehr auf die World Tour. Im Juni und Juli wollen sie bei der Heim-WM in Hamburg dann ihren Titel verteidigen.

Ludwig freut sich auf die Rückkehr in den Sand. "Ein Jahr lang nur Mama zu sein, wäre für mich pure Anstrengung, denn wenn ich nicht auf dem Feld meiner Leidenschaft nachgehen dürfte, würde mir etwas fehlen", sagte die 32-Jährige in den Hamburg-Seiten der Zeit (Donnerstagsausgabe). "Ich will meinem Kind ein gutes Leben ermöglichen. Dazu brauche ich meinen Job – und mein Job ist Beachvolleyball. Also muss ich wieder zurück aufs Feld, Resultate bringen, erfolgreich sein", so Ludwig weiter.