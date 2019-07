Walkenhorst vor Comeback: "2020 steige ich wieder ein"

Hamburg (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst kehrt in den Sand zurück. "2020 steige ich wieder in die deutsche Tour ein", sagte die 28-Jährige im Gespräch mit dem Sportbuzzer. Walkenhorst war zu Jahresbeginn aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme zurückgetreten, ihre langjährige Partnerin Laura Ludwig bildet seither ein neues Duo mit Margareta Kozuch.

Walkenhorst steigt kommende Woche ins Training ein © SID

"2019 bin ich raus. Da will ich mich weiter auf meine Gesundheit konzentrieren", sagte Walkenhorst, die ein Comeback mit Ludwig vorerst ausschließt. "Bis Tokio ist der Zug abgefahren. International sind derzeit alle Plätze vergeben, die Olympia-Qualifikation läuft", sagte die Weltmeisterin von 2017.

Die Hoffnung auf eine weitere Olympia-Teilnahme hat Walkenhorst allerdings nicht aufgegeben. "Nach 2020 werden die Karten neu gemischt. Da werden sich sicher einige Teams wieder ändern. Dann weiß ich auch, wie es meinem Körper geht und ob ich jemanden für die nächsten vier Jahre finde", sagte Walkenhorst, die sich derzeit intensiv ihrer Familie widmet. Ihre Ehefrau Maria hatte vor neun Monaten die Drillinge Emma, Pepe und Mo zur Welt gebracht.

Nach einem Kreuzbandriss, Pfeifferschem Drüsenfieber, Meniskusschäden sowie Schulter-, Hüft- und Rippenverletzungen hatte Walkenhorst vor gut einem halben Jahr genug und zog sich aus dem Profisport zurück. Mittlerweile ist sie bei einem Heilpraktiker in Behandlung. "Inzwischen bin ich schmerzfrei", so Walkenhorst, lediglich die Knie bereiten nach sechs Operationen Probleme: "Mir geht es aber richtig gut."

Bei der Heim-WM in Hamburg ist Walkenhorst derzeit als Botschafterin und Expertin unterwegs. Das Aus ihrer früheren Partnerin verfolgte Walkenhorst vor Ort, für Tokio ist sie trotz der Niederlage von Ludwig/Kozuch in der Runde der letzten 32 optimistisch. Vor ihrem Triumph in Rio de Janeiro waren Ludwig/Walkenhorst bei der WM in den Niederlanden in derselben Runde gescheitert. "Und danach lief es richtig rund. Das gibt Zuversicht, dass es auch dieses Mal klappen kann", sagte Walkenhorst.