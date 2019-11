Walton wegen Drogenmissbrauchs vier Spiele gesperrt

New York (SID) - Runningback Mark Walton von den Miami Dolphins wurde von der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL für vier Partien gesperrt. Wie die Liga am Montagabend mitteilte, habe der 22 Jährige gegen die Richtlinien zum Drogenmissbrauch verstoßen.

Walton (Nr. 22) konnte zuletzt bei Miami überzeugen © SID

Walton war bereits in der Vorsaison durch mehrere Vergehen aufgefallen, unter anderem wurde ihm einmal der Besitz von Marihuana nachgewiesen. Die Cincinnati Bengals hatten ihren Viertrunden-Draft-Pick aus dem Jahr 2018 daraufhin entlassen, im Mai verpflichteten ihn die Dolphins schließlich als Free Agent. In Miami stieg Walton in den vergangenen Wochen zum Starting-Runningback auf.