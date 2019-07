Warholm und Hassan laufen in London Europarekorde

London (SID) - Der Norweger Karsten Warholm über 400 m Hürden und die Niederländerin Sifan Hassan über 5000 m haben beim Diamond-League-Meeting im Londoner Olympiastadion Europarekorde aufgestellt. Der 23 Jahre alte Warholm, der 2017 an gleicher Stelle Weltmeister geworden war, lief am Samstag bei seinem überlegenen Sieg in 47,12 Sekunden 21 Hundertstel schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke, die er am 13. Juni in Oslo aufgestellt hatte.

Karsten Warholm stellt Europarekord auf © SID

Warholm, der zudem die Jahresweltbestzeit des Amerikaners Rai Benjamin (47,16) unterbot, rückte auf Platz sieben der "ewigen" Weltrangliste vor.

Hassan kam am Sonntag über zwölfeinhalb Stadionrunden in 14:22,12 Minuten auf Platz drei und blieb rund anderthalb Sekunden unter der bisherigen Bestmarke der Russin Lilija Schobuchowa aus dem Jahr 2008 (14:23,75). Hassan hatte bereits neun Tage zuvor den Weltrekord über eine Meile gebrochen. Siegerin in London wurde Kenias Weltmeisterin Hellen Obiri in der Jahresweltbestzeit von 14:20,36 Minuten.