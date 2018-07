Washingtons Bürgermeisterin erklärt 2. Juli zum "Wayne Rooney Tag"

Washington (SID) - Englands Fußballstar Wayne Rooney wird in Washington eine besondere Ehre zuteil. Am Tag seiner Präsentation bei seinem neuen Klub D.C. United in der Major League Soccer (MLS) erklärte die Bürgermeisterin der US-Bundeshauptstadt, Muriel Bowser, den 2. Juli zum "Wayne-Rooney-Tag". Rooney wechselte vom FC Everton zu D.C. United und unterschrieb dort einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Rooney ist der nächste Star in der MLS © SID

In einer eigens für Rooney gestalteten Proklamations-Urkunde zählte Bürgermeisterin Bowser mehrere Punkte auf, warum dem 119-maligen englischen Nationalspieler diese Ehre gebühre. Dabei werden die Verdienste Rooneys im Fußball gewürdigt sowie die Hoffnungen auf kommende Verdienste für seinen neuen Klub ausgedrückt.

Wayne Rooney war bei seiner Ankunft in Washington von zahlreichen Fans am Flughafen empfangen worden. Mit einem Schal um den Hals gab der Superstar Autogramme und posierte für Selfies mit den Anhängern.

Auf seiner ersten Pressekonferenz am Montag erklärte Rooney: "Ich bin nicht gekommen, um in meinen letzten Jahren eine ruhige Kugel zu schieben und abzukassieren. Ich will den Wettbewerb, und ich will gewinnen!" Die Aufgabe in Washington sei "eine aufregende Herausforderung", meinte der für angeblich 13 Millionen Dollar nach Übersee gewechselte Angreifer.

Rooney wird sein Debüt für DC United am 14. Juli geben, wenn der Verein gleichzeitig sein neues Stadion Audi Field Stadium einweiht. Mit seiner neuen Heimat hat er sich offenbar bestens arrangiert. "L.A. und New York sind mir zu hektisch, wie London. Ich brauche meinen eigenen Freiraum und den bekomme ich hier", sagte Rooney.