Wasserball: DSV-Auswahl verzichtet auf Weltliga-Teilnahme

Köln (SID) - Die deutschen Wasserballer werden in der Olympiasaison auf die Teilnahme an der Weltliga verzichten. Das gab der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Montag bekannt. Stattdessen sind die Planungen in Vorbereitung auf Olympia 2020 in Tokio auf die EM in Budapest (12. bis 26. Januar) und das Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (22. bis 29. März) ausgerichtet.

"Wann sollen wir bei den Terminen dann noch Weltliga spielen?", fragte Bundestrainer Hagen Stamm angesichts der zusätzlichen Belastung an den 14 Spieltagen der Champions League, in der die Spieler der beiden Topvereine Spandau 04 und Waspo Hannover gefordert sind.

Bereits vom 11. bis 13. Oktober startet der WM-Achte Deutschland bei der EM-Qualifikation in Tiflis, wo die DSV-Auswahl auf Gastgeber Georgien und die Schweiz trifft.