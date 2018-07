Wasserball: Deutsches Männerteam beendet EM auf Platz neun

Barcelona (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei der EM in Barcelona ihr Ziel erreicht und Rang neun belegt. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte im letzten Platzierungsspiel die Niederlande 12:11 (5:1, 4:4, 3:4, 0:2).

Wasserballerinnen mit Auftaktsieg © SID

Die Gruppenphase hatte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) nach einem überraschenden 4:4 gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn auf dem dritten Platz abgeschlossen. Im Spiel um die Qualifikation für das Viertelfinale gab es ein 5:13 gegen Griechenland.

Das Hauptaugenmerk gilt in diesem Jahr dem Weltcup in Berlin (11. bis 16. September), bei dem sich das deutsche Team erstmals seit 2013 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren will. In der deutschen Hauptstadt werden vier Plätze für die Titelkämpfe vergeben.