Wasserball-EM: Nächste krachende Niederlage für deutsche Frauen

Barcelona (SID) - Die deutschen Wasserballerinnen haben bei der EM in Barcelona/Spanien zum Abschluss der Gruppenphase eine weitere derbe Niederlage kassiert. Gegen die amtierenden Europameisterinnen aus Ungarn verlor die Mannschaft der Bundestrainer Anja Skibba und Lars Tomanek mit 1:26 (0:8, 1:7, 0:4, 0:7). Den Einzug ins Viertelfinale hatte die deutsche Mannschaft bereits zuvor durch zwei Siege gegen die Türkei und Serbien perfekt gemacht.

Deutschland unterliegt Ungarn klar und deutlich mit 1:26 © SID

Mit zwei Siegen und drei hohen Niederlagen belegte die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) den vierten Platz in der Gruppe B. In der Runde der letzten Acht treffen die deutschen Frauen am Montag entweder auf Griechenland oder die Niederlande.