Wasserball: Hannover beim Champions-League-Finale Letzter

Hannover (SID) - Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben beim Final-8-Turnier der Champions League vor eigenem Publikum den letzten Platz belegt. Nach dem Aus im Viertelfinale verlor der deutsche Vizemeister auch die Platzierungsspiele gegen die italienischen Teams AN Brescia (8:11) und Pallanuoto SM (7:10). "Es waren harte drei Tage, aber wir haben unser Bestes gegeben", sagte Hannovers Trainer Karsten Seehafer.

Wasserball: Spandau 04 gewinnt 37. Meistertitel © SID

Im Finale am Abend (20.30 Uhr) stehen sich Olympiakos Piräus aus Griechenland und Ferencvaros Budapest aus Ungarn gegenüber. Zuvor bestreiten Rekordsieger Pro Recco aus Italien und die Spanier von CN Atletic-Barceloneta das Spiel um Platz drei. Gegen Pro Recco hatte Hannover im Viertelfinale am Donnerstag beim 10:14 an einer Überraschung geschnuppert.