Wasserball: Hannover gewinnt erstes Finalspiel gegen Spandau

Hannover (SID) - Die Waspo 98 Hannover haben im Kampf um die deutsche Wasserball-Meisterschaft gegen Rekordmeister Wasserfreunde Spandau das erste Spiel der Finalrunde gewonnen. Im Volksbad Limmer in Hannover bezwangen die Wassersportfreunde den 37-maligen Titelträger mit 10:8 und benötigen nun noch zwei Siege, um sich die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sichern.

Hannover gewinnt das erste Spiel der Finalrunde © SID

Insgesamt 300 Zuschauer sahen bei sonnigem Wetter eine ausgeglichene Partie der Dauerrivalen, nach den ersten 16 Minuten und mehrmaligem Führungswechsel stand es zur Halbzeit 6:6. Im dritten Viertel setzte sich Hannover dank eines Doppelschlags erstmals mit zwei Treffer ab und verteidigte den Vorsprung bis zum Schluss erfolgreich.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Deutschen Wasserball-Liga (DWL) ihre Saison abgebrochen und die besten sechs Teams ab dem 22. August in Play-offs um den Meistertitel antreten lassen. Am 26. und 27. September findet zudem in Berlin-Schöneberg die Pokal-Endrunde statt.