Wasserball: Olympia-Quali wegen Corona verschoben

Köln (SID) - Das Qualifikationsturnier der deutschen Wasserballer für die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) ist wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Wie der Weltverband FINA am Donnerstag mitteilte, wird das für Ende März angesetzte Turnier in Rotterdam/Niederlande vom 31. Mai bis 7. Juni nachgeholt.

Hagen Stamm und sein Team hoffen weiter auf Olympia © SID

"Die Entscheidung für einen anderen Termin ist absolut nachvollziehbar, auch wenn wir nach der sehr guten Arbeit in der vierwöchigen Vorbereitung natürlich gern gespielt hätten", sagte Bundestrainer Hagen Stamm.