Wasserballer feiern bei EM knappen Sieg gegen Georgien

Barcelona (SID) - Die deutschen Wasserballer haben die krachende 1:14-Auftaktniederlage gegen Italien bei der Europameisterschaft in Barcelona mit einem Sieg beantwortet. Gegen Georgien gewann das Team von Bundestrainer Hagen Stamm mit 10:9 (1:3, 3:2, 3:2, 3:2).

Deutschland besiegt Georgien im zweiten Gruppenspiel © SID

Nach einem frühen 1:3-Rückstand im ersten Viertel kämpfte sich Stamms Team zurück in Begegnung. Julian Real ezielte knapp zwei Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer.

Im dritten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn ist Deutschland am Freitag (12.30 Uhr) nur krasser Außenseiter. Die jeweiligen Gruppen-Ersten der vier Gruppen a vier Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die vier weiteren Plätze in der Runde der letzten Acht werden in K.o.-Duellen unter den Gruppen-Zweiten und -Dritten ausgespielt.

In Abwesenheit des verletzten deutschen Top-Centers Mateo Cuk vom deutschen Rekordmeister Wasserfreunde Spandau gab Stamm Platz neun als EM-Ziel aus, das Hauptaugenmerk gelte in diesem Jahr dem Weltcup in Berlin (11. bis 16. September), bei dem sich das deutsche Team erstmals seit 2013 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren will.