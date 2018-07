Wasserballer ohne Leistungsträger Cuk zur EM

Berlin (SID) - Wasserball-Bundestrainer Hagen Stamm muss bei der Europameisterschaft in Barcelona (14. bis 28. Juli) auf Stammspieler Mateo Cuk verzichten. Am Mittwoch gab der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) den 13-köpfigen Kader um Kapitän Julian Real bekannt, in dem Centerspieler Cuk aufgrund einer Schulterverletzung fehlt. Stamm bangt außerdem noch um die Einsätze von Sohn Marko Stamm und Hannes Schulz nach Grippeerkrankungen.

Julian Real (l.) wird Deutschland als Kapitän anführen © SID

"Die Entscheidungen waren sehr eng und sind uns nicht leicht gefallen", sagte Stamm. Für die beiden angeschlagenen Spieler stehen Lukas Küppers und Nils Illinger auf Abruf bereit. Bis Freitag kann der DSV dem europäischen Schwimmverband LEN noch Änderungen am EM-Kader mitteilen.

Die Wasserballer treffen beim Turnier in Katalonien in der schweren Vorrundengruppe A auf den Olympiadritten Italien (16. Juli/18.30 Uhr), Georgien (18. Juli/12.30) und Vizeweltmeister Ungarn (20. Juli/12.30).

Der deutsche EM-Kader der Männer:

Torhüter: Moritz Schenkel (Waspo 98 Hannover), Kevin Götz (White Sharks Hannover), Spieler: Dennis Eidner (ASC Duisburg), Timo van der Bosch (SSV Esslingen), Tobias Preuß, Julian Real (beide Waspo 98 Hannover), Hannes Schulz, Reiko Zech (beide OSC Potsdam), Maurice Jüngling, Marin Restovic, Marko Stamm, Dennis Strelezkij, Ben Reibel (alle Wasserfreunde Spandau 04).