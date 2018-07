Wasserballer verpassen EM-Viertelfinale

Barcelona (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei den Europameisterschaften in Barcelona den Sprung unter die besten Acht verpasst. In der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale unterlag das Team von Bundestrainer Hagen Stamm Griechenland klar mit 5:13 (3:5, 0:3, 1:2, 1:3) und spielt nun nur noch um Platz neun.

Wasserball-EM: Deutschland verpasst das Viertelfinale © SID

Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) hatte die Vorrunde nach einem überraschenden 4:4 gegen Rekord-Olympiasieger Ungarn auf dem dritten Platz abgeschlossen. Nur die Gruppensieger zogen direkt ins Viertelfinale ein. Das erste von zwei Platzierungsspielen steht für das DSV-Team am Dienstag an.

In Abwesenheit des verletzten deutschen Top-Centers Mateo Cuk vom deutschen Rekordmeister Wasserfreunde Spandau hatte Stamm Platz neun als EM-Ziel ausgegeben, dieser ist weiter möglich. Das Hauptaugenmerk gilt in diesem Jahr dem Weltcup in Berlin (11. bis 16. September), bei dem sich das deutsche Team erstmals seit 2013 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizieren will.