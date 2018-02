Wasserballer zum Europa-Cup-Start mit Rekordpleite

Palermo (SID) - Für die Wasserball-Teams des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) erweist sich der neue "Europa Cup" als einzige Lehrveranstaltung. Nach den Debakeln der DSV-Frauen zu Monatsbeginn in Griechenland begann für die Männer das Vorrundenturnier in Palermo mit einer 4:16 (1:4, 2:4, 0:4, 1:4)-Rekordpleite gegen den Olympia-Dritten und Gastgeber Italien. Nach ihrer höchsten Niederlage in der 84-jährigen Geschichte der Länderspiele gegen den dreimaligen Olympiasieger trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm am Samstag auf den WM-Achten Russland und tags darauf auf den Olympia-Vierten Montenegro.

Anfang Februar waren schon die DSV-Frauen in Volos geradezu untergegangen. Bei seinen Niederlagen gegen Gastgeber Griechenland, Ungarn und ebenfalls Italien kassierte das Team von Stamms Frauen-Kollege Milos Sekulic nicht weniger als 83 Gegentore.