Wasserspringen: Hausding/Rüdiger gewinnen in Rostock vom 3m-Brett

Rostock (SID) - Der zwölfmalige Europameister Patrick Hausding hat beim Heim-Grand-Prix der Wasserspringer in Rostock mit Lars Rüdiger das Synchronspringen vom 3-m-Brett gewonnen. Das Duo setzte sich am zweiten Wettkampftag in der Neptun-Schwimmhalle mit 377,46 Punkten vor den Russen Nikita Nikolajew und Ilja Moltschanow (368,37) durch. Das Kunstspringen vom 3-m-Brett entschied der Olympia-Fünfte Martin Wolfram (Dresden) mit 417,35 Punkten vor dem zweitplatzierten Italiener Lorenzo Marsaglia (402,25) für sich.

Hausding setzte sich mit Rüdiger durch © SID

Maria Kurjo (Berlin) sicherte sich im Turmspringen mit 300,70 Punkten hinter der Kanadierin Celina Toth (324,60) Rang zwei. Zum Abschluss des Tages kam Kurjo gemeinsam mit der Berlinerin Elena Wassen (270,39) im Synchronspringen vom Turm hinter den Russinnen Jekaterina Beljajewa und Julia Timoschinina (298,62) ebenfalls auf Rang zwei. Der 64. Internationale Springertag in Rostock endet am Sonntag.