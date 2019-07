Wasserspringer Kurjo/Rüdiger auf WM-Platz acht im Teamwettbewerb

Gwangju (SID) - Die Wasserspringer Maria Kurjo und Lars Rüdiger haben bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju im Teamwettbewerb den achten Platz belegt. Die beiden Berliner kamen in der nichtolympischen Disziplin auf 324,50 Punkte. Gold ging wie in den vorherigen sieben Wettbewerben auch an China durch Lin Shan/Yang Jian.

Kurjo und Rüdiger belegten im Teamwettbewerb Rang acht © SID

Sechs Stunden zuvor war die EM-Dritte Kurjo im Turmspringen als enttäuschende 16. im Halbfinale ebenso ausgeschieden wie ihre Berliner Teamkollegin Christina Wassen auf Rang 14. Beide verpassten damit auch, dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) einen ersten Olympia-Quotenplatz zu bescheren.