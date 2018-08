Wasserspringerinnen Kurjo/Wassen gewinnen EM-Bronze

Edinburgh (SID) - Die Wasserspringerinnen Maria Kurjo und Elena Wassen haben bei der EM im Turm-Synchronspringen Bronze gewonnen. Dem Paar aus Berlin fehlten am Dienstagnachmittag im Royal Commonwealth Pool von Edinburgh auf Platz drei nur knapp fünf Punkte auf die siegreichen Britinnen Eden Cheng/Lois Toulson. Silber ging an die Russinnen Julia Timoschinina/Ekaterina Bejajewa. Insgesamt waren nur sieben Synchron-Paare am Start.

Kurjo holte bereits Silber im Team-Event © SID

Kurjo hatte bereits zum Auftakt der Wassersprung-Wettbewerbe bei den European Championships Silber im Team-Event mit Partner Lou Massenberg (Berlin) gewonnen. Rekord-Europameister Patrick Hausding war dagegen am Dienstagvormittag im Vorkampf vom 1-m-Brett überraschend als 14. ebenso ausgeschieden wie sein Berliner Vereinskollege Lars Rüdiger auf Rang 13.