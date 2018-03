Watson und Kisner im Finale der World Golf Championship in Austin

Austin (SID) - Der zweimalige Masterssieger Bubba Watson aus den USA und sein Landsmann Kevin Kisner bestreiten das Finale der mit zehn Millionen Dollar dotierten World Golf Championship in Austin/Texas. Watson (39) setzte sich im Halbfinale des nach dem Matchplay-Modus ausgetragenen Turniers gegen den Weltranglistenzweiten Justin Thomas (USA) durch, der damit den Sprung an die Spitze des Rankings verpasste. Kisner (34) gewann im Stechen am ersten Extraloch gegen den Schweden Alexander Noren.

Watson spielt in Austin um den Titel © SID

Zahlreiche Mitfavoriten waren in der texanischen Hauptstadt bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Es traf unter anderem den Weltranglistenvierten Jordan Spieth, Branchenführer Dustin Johnson (beide USA) und den nordirischen Topstar Rory McIlroy. Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.