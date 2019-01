Watzke schwärmt von BVB-Rückrundenstart

Köln (SID) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Spitzenreiter Borussia Dortmund für den erfolgreichen Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. "Nach einer Winterpause weiß man nie, wo man steht. Aber ich ziehe den Hut davor, wie Trainer und Mannschaft die schwere Hürde genommen haben", sagte Watzke in einem Bild-Interview zum 1:0-Sieg der Westfalen am vergangenen Samstag bei RB Leipzig: "Eine richtig reife Leistung."

Watzke scheut keine großen Investitionen © SID

Die zunehmenden Kampfansagen aus dem Lager von Titelverteidiger und Verfolger Bayern München lassen den 59 Jahre alten BVB-Boss auch ungeachtet von sechs Punkten Vorsprung kalt. "Andere Klubs interessieren uns nicht. Wir müssen und werden unser eigenes Rennen fahren. Es gibt keinerlei Gründe, unsere Philosophie, von Spiel zu Spiel zu denken, zu ändern. Wichtig ist, dass wir weiter unseren Weg gehen", erklärte Watzke.