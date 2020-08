Watzke warnt vor zu hohen Erwartungen an Bellingham und Moukoko

Bad Ragaz (SID) - Hans-Joachim Watzke hat vor zu großen Erwartungen an die Top-Talente Jude Bellingham (17) und Youssoufa Moukoko (15) gewarnt. "Wir sollten sie nicht mit Erwartungen überfrachten. Wir haben gewisse Vorstellungen, was daraus werden könnte, aber wir wissen auch, dass man den Jungs jetzt erst mal ein bisschen Freude am Fußball lassen muss", sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Interview mit der RTL/ntv-Redaktion und ergänzte: "Es gibt auch mal Rückschläge, aber es ist schön, beide dabei zu haben."

Watzke will Top-Talent Moukoko Ruhe und Zeit geben © SID

Bellingham war für 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zum BVB gewechselt. "Wir werden viel Freude an ihm haben", hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im SID-Interview im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz erklärt.

Der zwei Jahre jüngere Moukoko ist erst nach seinem 16. Geburtstag im November spielberechtigt. "Wir müssen ihm die nötige Ruhe und Zeit geben. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass wir schon in dieser Saison einen Einsatz von ihm bei den Profis erleben werden", so Kehl.